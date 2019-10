A Ruda, la storia di Ossi diventa un film

Sono passati già cinque anni dalla scomparsa della grande artista, scultrice e grafica di fama internazionale, Ossi Czinner. Un personaggio che ha scelto Villa Antonini Belgrado a Saciletto di Ruda per fondare il “Centro internazionale di grafica”. Da qui l’intuizione del registra friulano Pietro Tomaselli di renderle omaggio attraverso la realizzazione di un docufilm.

Ossi (Rosetta all’anagrafe) Czinner, nata nel 1924, figlia di un ricco banchiere ungherese e di una colta nobildonna austriaca, nipote del grande regista espressionista Paul Czinner, nel 1969, dopo circa 20 anni passati a Roma, acquista Villa Antonini Belgrado a Saciletto e fonda il “Centro internazionale di grafica”, inaugurato il 20 settembre del 1970, sotto la direzione del pittore triestino Federico Righi, suo sodale e compagno di vita.

Scultrice, è stata allieva di Marcello Mascherini, pittrice, grafica di vocazione mitteleuropea e di fama internazionale, poliglotta e cosmopolita, il documentario di Piero Tomaselli ne ripercorre la vita e la carriera artistica, ascoltando la sua voce ma anche quella di amici, esperti e storici.

I debiti, le difficoltà economiche, la malattia, insieme alle tante vicende giudiziarie e alle condizioni sempre più fatiscenti di Villa Antonini hanno segnato l’ultima parte della parabola umana di Ossi fino al fatidico 2014, anno della sua scomparsa, avvenuta nel pressoché totale silenzio degli organi di stampa e del mondo dell’arte.

Il prodotto cinematografico ha visto il sostegno e supporto per la sua realizzazione, oltre che della Fondazione Friuli, anche del Comune di Ruda.

“Ci siamo sempre riproposti di focalizzare le risorse culturali del nostro comune – commenta il sindaco Franco Lenarduzzi -. Ossi Czinner, artista a tutto tondo, dal fine pensiero e dall’umana fragilità, e Federico Righi, suo compagno, sono due artisti fin troppo spesso dimenticati, così come la villa che li ha ospitati. Purtroppo è mancato il riconoscimento culturale che avrebbe dovuto spettare loro in vita, così come la cura dovuta ad un bene prezioso come la villa di scuola palladiana che tuttora versa in precarie condizioni e merita urgenti interventi di recupero e restauro. Una struttura bellissima e dalle grandi potenzialità, il cui recupero permetterebbe di dare lustro all’intera Saciletto. Speriamo che anche questo documentario aiuti il difficile percorso intrapreso dal Comune per evidenziare e salvare il pregiato complesso edilizio”.

“Vogliamo rendere omaggio a questa artista – aggiunge Michele Tomaselli, presidente dell’associazione Cervignano Nostra, produttrice del documentario - che con la sua arte ha dato lustro al territorio. Il nostro obbiettivo è ricordare e divulgare l’opera di Ossi ma soprattutto contribuire a sbloccare la situazione burocratica legata alla proprietà che impedisce il recupero tipologico di Villa Antonini Belgrado, con l’obbiettivo che possa essere acquistata e riqualificata da qualche investitore privato o pubblico prima che venga persa per sempre sotto i colpi del tempo e dell’abbandono”.

Il documentario, della durata di 40 minuti, vede alla regia Tomaselli, alle riprese Marco Iacobelli, all’organizzazione Michele Tomaselli, alla musica Pierpaolo Grego e l’amichevole partecipazione di Francesca Agostinelli, Carlo Scala, Michele Dissabo, Franco Lenarduzzi, Melania Lunazzi, Adriana Miceu e Stefano Perini.