A Sacile è tempo di Piano Fvg e Legno Vivo 2022

Ormai ufficialmente annoverato tra le competizioni più prestigiose a livello internazionale, il Concorso pianistico internazionale PianoFvg di Sacile - ideato e diretto da Davide Fregona e realizzato con il Comune di Sacile, la Regione - Assessorato alla Cultura e Fondazione Friuli nell’alveo delle iniziative del Distretto Culturale del Pianoforte presieduto da Dory Deriu Frasson - ha da sempre come mission quella di individuare talentuosi pianisti emergenti e avviarli ad una carriera concertistica.

Sono stati oltre 70 i concorrenti provenienti da 16 Paesi (Germania, Austria, Inghilterra, Paesi Bassi, Cina, Russia, Corea del sud, Francia Polonia, Stati Uniti, Croazia, Portogallo, Slovenia, Repubblica Ceca, Svizzera e, naturalmente, Italia), che si sono sfidati per l’accesso alla fase finale di PianoFVG. La Giuria internazionale presieduta dalla celebre pianista Dubravka Tomšič, decana del pianismo sloveno, ha selezionato i 7 concorrenti per le finali del Concorso che sono in svolgimento a Sacile tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio. I finalisti sono Matteo Bevilacqua e Nicolas Giacomelli per l’Italia, Soyeon Chang per il Sud Corea, Yao Jialin e Jingfang Tan per la Cina, Ryutaro Suzuki per il Giappone, Kostandin Tashko per l’Albania. Gran finale nella serata di sabato 7 maggio al Teatro Zancanaro di Sacile (ore 21.00) con il concerto del vincitore accompagnato dalla FVG Orchestra sotto la direzione del maestro Paolo Paroni.

Le prove solistiche mattutine sono a porte aperte per il pubblico, senza prenotazione. I concerti serali con Orchestra sono anch’essi aperti al pubblico ma su prenotazione. Si può prenotare il proprio posto in sala chiamando il numero 0434 088775 (in orario 14.00 alle 17.30), oppure inviando una mail a info@pianofvg.eu.

Si rinnova a Sacile negli stessi giorni anche il progetto espositivo-artigianale Legno Vivo, che per la prima volta si abbina alla fase conclusiva del Concorso PianoFVG: la kermesse si svolgerà, infatti, nella splendida cornice di Palazzo Ragazzoni, con incursioni nel centro storico di Sacile, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 maggio.

Promosso dal Distretto Culturale del Pianoforte, la manifestazione unisce esibizioni dal vivo, attività formative ed espositive intorno al tema del Legno applicato alla Musica con momenti di esibizione dal vivo nel centro storico di Sacile nella giornata di sabato. Palazzo Ragazzoni sarà, invece, sede delle mostre espositive. Spicca nel programma di Legno Vivo 2022 la performance “Mezzocielo experience”, che mette sorprendentemente in dialogo musica e scienza. Nella particolare esecuzione pianistica al centro dell’evento il flusso degli stati emotivi del pianista viene intercettato da un casco neuronale e i dati vengono codificati in tempo reale e trasformati in arte visiva.

L’inedita performance è proposta dal talentuoso pianista friulano Matteo Bevilacqua, anche finalista di questa edizione di PianoFVG, dall’esperto di computer grafica Alessandro Passoni e da Paolo Tassinari, designer e fondatore dello studio Tassinari/Vetta.