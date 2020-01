A Sacile in scena 'Matrimonio uguáe rebaltón coniugáe'

Secondo appuntamento con “Scenario” sabato 25 gennaio a Sacile per la Stagione promossa dal Piccolo Teatro: sotto i riflettori la nuova produzione del Gruppo Teatrale Caorlotto, sul palco del Teatro Ruffo con la commedia “Matrimonio uguáe rebaltón coniugáe”, riscritta in versione dialettale e diretta da Narciso Gusso a partire dalla pièce di Enzo Duse dal titolo “Queste nostre metà”.

Sottotitolata dall’autore come formidabile “corpo a corpo coniugale”, questo copione dal sapore comico-sentimentale mette a confronto tre coppie, o meglio tre generazioni, in quella formidabile istituzione che è il matrimonio: un impegno “per tutta la vita” che vede però nella quotidianità il suo banco di prova più difficile. Una commedia insolita, che alla risata e all'ironia unisce anche una profonda analisi sociale, che mette a nudo la coppia marito-moglie di fronte alla fondamentale questione: esiste un punto di complicità e di comprensione che possano realmente far durare una promessa per tutta la vita?

Ecco così che uomini e donne dalla personalità forte e della determinata ostinazione portano in scena uno spaccato di vita intenso, in cui tenacia e malinconia si affrontano in un duello che non risparmia colpi di scena e grande forza espressiva.