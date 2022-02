A Sacile l’omaggio del Balletto del Sud al Romanticismo europeo

La danza classica farà ritorno al Teatro Zancanaro di Sacile per una serata promossa da Comune, Circuito ERT e Artisti Associati. Venerdì 4 marzo alle 21 l’eclettico coreografo Fredy Franzutti firmerà Serata Romantica, uno spettacolo che coniuga danza e poesia, mettendo in relazione le pagine più belle del repertorio romantico con i versi di Giacomo Leopardi. Sul palco del politeama sacilese i danzatori del Balletto del Sud saranno accompagnati da Andrea Sirianni che interpreterà le liriche del poeta di Recanati.



I danzatori del Balletto del Sud si esibiranno in alcune coreografie che hanno fatto la storia dell’arte coreutica (La Sylphide, Giselle, Le Papillon, Coppélia) e in alcune nuove coreografie create in chiave romantica (La Traviata, L’acquario) mentre, come detto, le poesie di Leopardi saranno interpretate dall’attore Andrea Sirianni.

"La tesi dello spettacolo - spiega il regista Franzutti – è analizzare e comprendere come la poetica di Giacomo Leopardi abbia influenzato la musica e la danza del XIX secolo, incarnando e generando quel sentimento di lacerazione, interiore ed estetica, che si sublima e trascolora nel balletto romantico".



Serata Romantica fa parte dei progetti di recupero e rievocazione del repertorio che il Balletto del Sud allestisce con un’attenta ricostruzione filologica con l’obiettivo di diffondere il gusto per il repertorio classico e romantico al di fuori dai circuiti tradizionali e avvicinare un pubblico sempre più ampio alla cultura del balletto.Fredy Franzutti è un coreografo fra i più conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero. Nel 1995 fonda nella sua città natale, Lecce, il Balletto del Sud. Per la compagnia che dirige ha creato un repertorio di oltre 40 spettacoli, con un linguaggio che spazia dalla ricerca del contemporaneo alla rivisitazione moderna dei classici, fino ai laboratori di ricostruzione filologica dei “balletti perduti”. Ha creato spettacoli per il Teatro Bolshoi di Mosca, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro dell’Opera di Sofia (del quale è coreografo residente dal 2019 al 2021), l’Opera di Montecarlo, l’Opera di Bilbao, l’Opera di Tirana, l’Opera di Magdeburg nonché per diversi eventi di Rai Uno.All’attività di coreografo affianca quella di autore, regista, scenografo e costumista, e crea spettacoli con voce e danza coinvolgendo attori come Ugo Pagliai, Paola Pitagora, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Franco Nero, Michele Mirabella, per citarne alcuni. Ha, inoltre, diretto le opere La Sonnambula per il Teatro d’Opera de La Coruña e La Fanciulla del West di Puccini al Teatro Politeama Greco di Lecce.Maggiori informazioni al sito, contattando il Teatro Zancanaro di Sacile (0434 780623 | info@teatrozancanaro.it).