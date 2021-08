A Sacile la première de 'L’Impresario delle Canarie'

Dorina e Nibbio sono pronti al debutto a Sacile: sono questi gli interpreti dell’Intermezzo barocco “L’Impresario delle Canarie”, che andrà in scena lunedì 30 agosto alle 21 al Teatro Zancanaro per il festival MusicAntica 2021, grazie al sostegno del Comune di Sacile, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli per la direzione artistica di Donatella Busetto.



La nuova produzione allestita da Barocco Europeo arriva in palcoscenico grazie al partenariato con importanti soggetti internazionali, come il festival Theatrum Mundi di Radovljica in Slovenia e la Società dei Concerti di Trieste, che ospiteranno lo spettacolo il prossimo ottobre, e l’Accademia di Belle Arti di Venezia, ai cui allievi si deve la realizzazione delle scenografie originali, che completeranno in modo innovativo l’allestimento, anche con il ricorso a soluzioni multimediali.



Dorina e Nibbio saranno dunque finalmente sotto i riflettori per svolgere una trama dal tono satirico affine al Pamphlet di Benedetto Marcello “Il teatro alla moda”, di poco precedente a questa partitura del napoletano Domenico Sarro (1724), che declina i poco virtuosi “dietro le quinte” degli spettacoli d’Opera del primo Settecento. Le schermaglie tra i due protagonisti, ovvero l’Impresario venuto dalle Canarie e la “prima donna” alla quale offrire un ingaggio in quelle terre lontane, sono in realtà un ottimo espediente per mettere a nudo consuetudini, vizi e ridicole manie: la lezione di canto, l’isterica prova del vestito di scena, gli eccessi nelle maniere e nel “bon ton”.



Nei panni dei protagonisti, due giovani interpreti: Martina Barreca, cantante poco più che trentenne di Castelfiorentino, e Niccolò Porcedda, cagliaritano classe 1994, vincitori di un Concorso internazionale. Martina Barreca, nata nel 1990, ha nella sua formazione diverse masterclass di belcanto condotte da Mara Zampieri, Montserrat Caballé, Roberto De Candia e, per la musica antica, da Federico Maria Sardelli, Rossana Bertini, Alessandro Quarta e Gemma Bertagnolli. Nel suo repertorio ci sono opere di Gluck, Mozart, Purcell, Haendel, Pergolesi, Monteverdi. Niccolò Porcedda ha frequentato masterclass di canto lirico con Marcello Nardis, di canto barocco e oratorio romano con Lia Serafini e Alessandro Quarta ai corsi di Musica Antica di Urbino. Allievo di Gemma Bertagnolli all'Accademia Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, ha conseguito la laurea triennale di canto rinascimentale e barocco al Conservatorio di Trento con lode e menzione d'onore, sotto la guida di Lia Serafini.La regia dello spettacolo è di Cesare Scarton, affiancato da Eva Hribernik, la partitura è affidata all’interpretazione del Cenacolo Musicale, per la direzione e concertazione di Donatella Busetto.Biglietti in prevendita (interi 15 euro, ridotti 10 euro) sul circuito www.vivaticket.it (con accesso anche dalle pagine web del festival: www.barocco-europeo.org ).