A Sacile serata dedicata all'operetta con Fvg Orchestra

Dopo il tutto esaurito delle date estive a Tolmezzo e Cividale del Friuli, la FVG Orchestra e l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG e Carniarmonie, propongono un’ultima serata dedicata alle più celebri e note arie d’operetta. Tu che m’hai preso il cuor è il titolo del Galà dell’operetta in scena venerdì 25 settembre alle ore 21.00 al Teatro Zancanaro di Sacile (PN). Sul palco, insieme all’ensemble regionale diretto da Maestro Romolo Gessi, la soprano Daniela Mazzucato, i tenori Max René Cosotti e Andrea Binetti.



Il programma, leggero e divertente, prevede l’esecuzione di brani noti di Johann Strauss, Robert Stolz, Ralph Benatzky e Franz Lehár, celebrato ricordando i 150 anni dalla nascita. Il 2020 segna, inoltre, il centenario della prima messa in scena de L’acqua cheta, nonché 90 anni dal debutto a Berlino di Al Cavallino Bianco. Un’occasione per celebrare l’operetta, colta da FVG Orchestra e ERT FVG che hanno scelto di dare giusto spazio e rilievo anche a Carlo Lombardo, il padre del genere in Italia.



La valorizzazione di questo repertorio, spesso dimenticato ma non per questo di minor valore culturale e musicale, è uno degli obiettivi della FVG Orchestra, istituzione sinfonica nata nel 2019 su spinta della Regione insieme ai Comuni di Palmanova, Pordenone e Monfalcone. Naturale è stata la collaborazione con l’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, riconosciuta come punto di riferimento per la “piccola lirica” e il coinvolgimento di solisti come la Mazzucato, vincitrice del Premio Internazionale dell’Operetta 2003, Cosotti, a cui è stato assegnato lo stesso riconoscimento nel 2013 e Binetti, erede dell’arte di Sandro Massimini.I biglietti per il concerto Tu che m’hai preso il cuor (10€ Intero, 8€ Ridotto) si possono acquistare in prevendita presso il Teatro Zancanaro dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.30, e la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18.00. Il Galà sostituisce il Concerto di primavera previsto per il 3 aprile scorso: chi avesse già acquistato il biglietto per quella data, è pregato di contattare la biglietteria del teatro al numero 0434 780623 oppure via email a info@teatrozancanaro.it . Maggiori informazioni anche al sito