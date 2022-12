A San Daniele riprende vita l'Ecce Dominus Veniet

“Far risuonare ancora la voce di un manoscritto vergato più di mille anni fa è molto di più di un'operazione culturale: restituisce, infatti, tutto lo stupore e la meraviglia che le antiche pergamene sanno preservare nell’ombra degli scaffali. Ci regala l’opportunità di trasformarne il loro fruscìo in voce. Una voce che da dieci secoli nessuno ha più riascoltato.” Con queste parole il professor Angelo Floramo, storico e consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, introduce il lavoro che ha portato alla nascita dell’opera “Ecce Dominus Veniet”: un lavoro cominciato tempo fa, su suggerimento dello stesso professore e fortemente voluto dal coro J. C. di Plasencis e che ridà suono alle antiche e complesse parti musicali di un manoscritto tutt’oggi conservato fra gli scaffali della Guarneriana.

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, il coro J.C. Plasencis, assieme al professor Floramo e ai maestri Zanin e Zorzini, presenterà in una conferenza l’Ecce Dominus Veniet, la composizione in tre movimenti per coro, soprano solista, sax contralto, pianoforte e percussioni dedicata al tema dell’attesa del Natale.

Ispirata all’ultramillenario manoscritto guarneriano numero 4 di antifone aquileiensi, l’opera è un’importante operazione culturale nata con l’intento di riproporre al pubblico di oggi l’eterea bellezza della musica contenuta nell’antico codice. Un processo creativo lungo oltre un anno, frutto della collaborazione tra il professor Floramo e il coro J. C. di Plasencis che, dopo aver raccolto la sfida di ridare voce al codice, ha commissionato al compositore il lavoro di trasposizione e arrangiamento in chiave moderna. Nel 2019 l’opera è stata incisa su disco, la cui presentazione ufficiale avverrà proprio sabato 17 dicembre; da quel momento il CD sarà poi a disposizione del pubblico.

L’Ecce Dominus Veniet nasce dallo sviluppo tematico di tre frammenti melodici del manoscritto guarneriano numero 4. Noto agli studiosi di tutto il mondo, il MS. 4 è uno degli esemplari più rari e antichi della liturgia patriarchina della chiesa madre d’Aquileia. Giunse nell’abbazia di Moggio Udinese nel 1117, portato dai monaci di San Gallo (Svizzera) assieme ad altri importanti corredi. Le sue prime antifone sono dedicate alla settimana dell’Avvento e dunque all’attesa del Natale, che i monaci trascorrevano in canto e preghiera secondo la rigida prescrizione della “Regula” di Benedetto. Il manoscritto è infatti testimone dell’arte del canto aquileiese.

Le parole e i suoni contenuti dischiudono la sorpresa della prima notazione musicale che l’occidente medievale conobbe, quella che gli specialisti chiamano neumatica in campo aperto: si tratta di piccoli segni - poco più di linee, punti, accenti - che posti sulle parole indicavano al maestro come si dovesse modulare la voce.

Da quelle pagine, grazie all’interessamento del professor Floramo, è quindi nata la trasposizione dei segni in musica, che è culminata in una trascrizione con contaminazioni jazz capace di fondere l’antico con il contemporaneo. Come commenta il maestro Francesco Zorzini: “Il lavoro è un omaggio affascinato alla bellezza e raffinatezza del mondo musicale antico e coniuga la monodia medioevale con ritmi e sonorità del presente, nella convinzione che, pur nella sua difficile decifrazione, il manoscritto possa essere ancora vicino alla nostra contemporaneità, possa parlarci e commuoverci”.

Dopo la primissima esibizione, datata dicembre 2016, l’opera Ecce Dominus Veniet è stata arricchita di un’ulteriore stanza e di una voce narrante capace di guidare il pubblico in un viaggio ancora più coinvolgente. Ad accompagnare il coro nell’esibizione ci saranno proprio il maestro e compositore Francesco Zorzini al pianoforte, Margherita Crisetig al sax contralto e Alessandro Piputto alle percussioni, mentre la voce recitante sarà quella di Federico Scridel. La direzione artistica e del concerto è del maestro Erica Zanin.

Appuntamenti quindi fissati per sabato 17 dicembre alle 18 nella sezione antica della Biblioteca Guarneriana e domenica 18 dicembre alle 18 nel Santuario della Madonna di Strada a San Daniele del Friuli. Le rappresentazioni sono patrocinate dal Comune di San Daniele del Friuli, Civica Biblioteca Guarneriana, USCI FVG e sostenute da BancaTer.