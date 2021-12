A San Giovanni al Natisone arriva la musica irresistibile del Carlo Aonzo Trio

Un concerto per vivere il Natale con brio e allegria, sabato 18 dicembre, alle 20.30, all'Auditorium della Scuola Media, San Giovanni al Natisone. Dalla Liguria, arriva un trio magistrale che, con la sua nuova proposta di brani natalizi della tradizione italiana e internazionale, saprà incantare gli amanti della buona musica ma anche chi ricerca per queste vacanze natalizie qualcosa di veramente nuovo ed inedito.



Il concerto porterà gli spettatori alla riscoperta di brani che caratterizzano le celebrazioni della natività nelle diverse culture e latitudini: dalle melodie della tradizione italiana, come ad esempio Tu scendi dalle stelle e Astro del Ciel, a quelle internazionali come Santa Claus is coming to town o White Christmas.



Il trio, famoso per la capacità di unire eclettismo e tradizione, è guidato da Carlo Aonzo, un mandolinista di fama internazionale che insegna in seminari e workshop in tutto il mondo oltre a essere direttore musicale, compositore e studioso di storia della musica. Ha realizzato numerosi album che vanno dalle composizioni originali per mandolino alla riproposta dei virtuosi italiani degli strumenti a corda tra ‘800 e ‘900.



L’evento rientra nella Rassegna Natalizia di eventi organizzati da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' nata per la promozione del territorio e composta dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279 (è richiesto il Super Green pass).



