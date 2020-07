A San Giusto il concerto in memoria delle vittime del Covid-19

"I lunghi e difficili mesi che ci siamo lasciati alle spalle ci hanno regalato un'eredità preziosa: la consapevolezza di poter contare su una comunità straordinaria, che ha saputo rispondere alle misure restrittive di contrasto alla pandemia con profondo senso di responsabilità e, al contempo, dare viva testimonianza, in particolare con il personale medico e infermieristico impegnato in prima linea, di umanità e solidarietà". Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo questa sera al concerto in memoria delle vittime del Covid-19 nella cattedrale di San Giusto a Trieste.

L'iniziativa, promossa dalla Diocesi di Trieste in collaborazione con la Regione e l'associazione musicale Aurora Ensemble, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi.

Nel corso del suo breve intervento di apertura, il governatore ha ricordato "la faticosa battaglia combattuta dal Friuli Venezia Giulia contro un nemico sconosciuto" e ha rivolto un pensiero alle vittime e a tutte le persone a cui il coronavirus ha sottratto affetti.

"L'essere riusciti a contenere in modo efficace la diffusione del virus - ha infine ammonito Fedriga - deve tuttavia richiamarci a una responsabilità ancor maggiore: abbassare la guardia e riporre le armi della coscienziosità e della serietà significherebbe infatti esporsi a nuove ondate che, assieme al carico di lutti, imporrebbero alle nostre imprese e alle nostre famiglie ulteriori inutili sofferenze."