A San Silvestro con la Strauss Festival Orchester Wien

Non può esserci un 31 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine senza il fascino eterno della musica viennese e neppure il 2020 in questo senso farà eccezione. Sospesa per l’emergenza coronavirus l’esibizione dal vivo della Strauss Festival Orchester Wien, apprezzata protagonista di tanti applauditissimi concerti di San Silvestro, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha deciso di rimanere comunque nel solco della tradizione offrendo al pubblico, in streaming sempre nell’ultima serata dell’anno, una scelta dei migliori brani eseguiti sul suo palcoscenico dalla storica compagine austriaca.



Appuntamento dunque per tutti giovedì 31 dicembre 2020 alle 18.00 sulla web tv del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (www.teatroudine.it) dove si potrà vedere - e soprattutto ascoltare - la spumeggiante formazione diretta al violino dal suo fondatore, Peter Guth, e da Daniel Auner, giovane direttore che l’ha guidata dal vivo nel concerto di San Silvestro del 2018. Settantacinque minuti di ottima musica, dunque, in un florilegio dei più bei brani della tradizione viennese e mitteleuropea: dal walzer dei walzer, Sul bel Danubio blu, alla Marcia Radetzky, alle polke fino alle celebri arie d’operetta tratte da La vedova allegra di Franz Lehár, Il pipistrello di Johann Strauss e da numerosi altri capolavori di questo genere sempre amatissimo. Nel ruolo di solista potremo apprezzare Giulia della Peruta, brillante soprano di origini friulane che sempre dal palcoscenico del Giovanni da Udine ha conquistato con la sua splendida voce e le sue eccezionali doti interpretative in più di un’occasione gli applausi entusiastici del pubblico.



“Ci dispiace enormemente non poter ospitare dal vivo questa storica orchestra che in tante liete occasioni ci ha accompagnato festosamente all’arrivo del nuovo anno – commenta il Presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri –. Ci auguriamo che il nostro pubblico apprezzi questo simbolico gesto di affettuosa vicinanza e a lui rivolgiamo l’auspicio di un sereno 2021, nell’attesa di poterci rivedere in sala il più presto possibile”.Fondata nel 1978 da Peter Guth, grazie a tournée in tutto il mondo e a registrazioni di CD e DVD, la Strauss Festival Orchester Wien è riconosciuta fra le più acclamate interpreti della tradizione musicale viennese. Applausi entusiastici le sono tributati ogni anno al Wiener Konzerthaus, in occasione del concerto di Capodanno, in Asia e più recentemente in Russia e in Europa orientale. Peter Guth, internazionalmente considerato uno specialista della musica di Johann Strauss, è fondatore e direttore artistico dell’orchestra. La fedeltà stilistica, la bellezza del suono, la gioia del far musica, lo charme viennese sono le caratteristiche dei concerti della Strauss Festival Orchester, a cui spesso partecipano famosi cantanti. In Italia la Strauss Festival Orchestra si è esibita in tutte le più importanti città e dal 2001 è la tradizionale protagonista del concerto di San Silvestro al Teatro Nuovo di Udine.