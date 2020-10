A San Vito riparte il cinema di comunità

Far ripartire la stagione cinematografica ai primi di ottobre, nell’anno 2020, che passerà agli annali come l’anno della pandemia del Covid 19, è un piccolo atto di sano coraggio da parte del gruppo di volontari della Sezione Cinema, in capo alla Pro Loco San Vito al Tagliamento, che segue questa attività da tanti anni regalando pomeriggi e serate belle e interessanti ai sanvitesi e non solo.



Come tutti i cinema italiani, il 23 febbraio scorso anche l’Auditorium comunale “Zotti” aveva dovuto chiudere i battenti, in ottemperanza alle direttive ministeriali, nel periodo più pesante della pandemia. Il consiglio direttivo definì poi di chiudere in anticipo la stagione cinematografica 2019/2020 la quale, nonostante il finale anticipato, aveva registrato oltre 6mila e 500 spettatori. Iniziativa che da sempre si svolge in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Vito.



Nel frattempo c’è stato anche un ricambio all’interno del gruppo cinema della Pro San Vito che in questi mesi ha lavorato per rilanciare con nuove idee e progetti, sempre all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie. La neo coordinatrice della Sezione Cinema èche sta guidando il nuovo gruppo di volontari. E proprio Barbuio, assieme a, Presidente della Pro San Vito, hanno incontrato in municipio il Sindacoed è stata l’occasione per fare il punto su una delle attività più attese nella piazza sanvitese, soprattutto dalle famiglie.“Riteniamo che ci possa essere la più ampia condivisione sul riavvio della stagione cinematografica che contribuisce a rafforzare, in generale, l’offerta culturale a San Vito - ha affermato a fine incontro il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. E dunque siamo felici di annunciare che si è definita la data di ripartenza del cartellone, a cominciare dal Circuito cinema, a partire da martedì 13 ottobre. E si riparte con film di qualità”. La stagione prende il via con la pellicola “Volevo nascondermi”. Film del 2020 diretto da Giorgio Diritti, protagonista è Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue. Per la sua interpretazione, Germano ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino. Altri spettacoli sono in calendario e il calendario sarà presto reso noto.Non si può certamente dire che il Covid 19 sia archiviato e, quindi, all’Auditorium Zotti saranno applicate rigorosamente le norme previste per la riapertura che vanno dal distanziamento fra gli spettatori, all’obbligo di indossare la mascherina fino all’inizio della proiezione, all’uso del gel disinfettante, al divieto di creare assembramenti a rispettare i flussi di entrata e uscita. Un piccolo atto di coraggio - si ribadisce - che i volontari della Pro San Vito vogliono intraprendere allo scopo di restituire un po’ di cinema alla cittadina facendo la loro positiva parte nella ripartenza.