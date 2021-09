A scuola di teatro di Anà-Thema Teatro

Riparte in presenza la proposta formativa di Anà-Thema Teatro per la stagione 2021/2022 arricchendosi di nuovi percorsi proponendo i laboratori per bambini, ragazzi, adulti e proseguendo con La scuola di teatro.



Tutti i percorsi si svolgeranno presso il Nuovo Atelier Teatrale in viale Ledra 70 a Udine.

I laboratori ripartiranno in presenza seguendo le linee guida indicate dalle prossime normative ministeriali in merito all’emergenza sanitaria Covid19

A tutti gli allievi iscritti ai corsi sarà richiesto il Green Pass.



LABORATORI

Le lezioni dei laboratori saranno una volta alla settimana della durata di 75/90 minuti. I partecipanti affronteranno un percorso creativo che andrà da ottobre 2021 a maggio 2022 con un saggio finale. Le lezioni saranno condotte dagli attori di Anà-Thema

Teatro e non è necessario avere esperienze teatrali per partecipare al corso.



LUNEDI

MARTEDI

SCUOLA DI TEATRO

Il costo del laboratorio è di € 40 al mese + € 10 di tessera associativa all’iscrizione.La quota sarà versata alla prima lezione di ogni meseLa classe verrà chiusa al raggiungimento massimo d’iscrizioni dei partecipanti.Le iscrizioni dovranno essere fatte via mail e saranno ritenute valide dopo la ricezione della conferma della segreteria.I laboratori partiranno il 4 ottobre per RAGAZZI e BAMBINI, il 5 ottobre per ADULTI.Laboratorio BAMBINI da 6 a 10 anni - orario 17:15 /18:30Laboratorio RAGAZZI da 11 a 14 anni - orario 18:45 / 20:00Laboratorio ADULTI - orario 19:15 / 20:45Anà-Thema Teatro aprirà la Scuola di Teatro, un percorso intensivo con due lezioni settimanali tenute dai docenti delle diverse discipline. La classe sarà composta da massimo 10 allievi, l’iscrizione alla scuola sarà determinata da un colloquio preliminare. Gli allievi dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, non sono richieste esperienze teatrali ma una buona motivazione al percorso di formazione attorale.Le lezioni partiranno il 6 ottobre e si svolgeranno nei giorni di mercoledì e venerdì in orario dalle 19:00 alle 21:00. Le lezioni si svolgeranno da ottobre a maggio e il costo complessivo della scuola è suddiviso in rate mensili da € 100 l’una + € 10 di tessera associativa all’iscrizione.MERCOLEDI’: Tecniche di recitazioneVENERDI’: Si alterneranno le seguenti materie: Canto - Voce e Dizione - Movimento - Storia del teatro - Trucco e CostumeI colloqui di selezione si svolgeranno nel mese di settembre.INFO E ISCRIZIONI laboratori e scuola:tel. 3453146797 organizzazione@anathemateatro.com