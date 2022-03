A Sedegliano arrivano i Papu con 'Din Don Dante'

Le donne della vita e dell’opera di Dante Alighieri sono protagoniste dell’omaggio che Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte I Papu, hanno voluto tributare al Sommo Poeta in occasione dei settecento anni dalla morte. Din Don Dante, dopo aver aperto in autunno la stagione di Zoppola ed essere stato ospite a Pontebba, chiude il trittico di appuntamenti nel Circuito ERT sabato 5 marzo alle 20.45 al Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano. I Papu ritorneranno nei teatri regionali già la prossima settimana con Tutti su per terra, spettacolo che trae ispirazione dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ in programma venerdì 11 e sabato 12 marzo all’Auditorium Comunale di Lestizza, domenica 13 marzo a TeatrOrsaria di Premariacco e, infine, sabato 19 marzo al Teatro Luigi Bon di Colugna. Tutte le repliche avranno inizio alle 20.45.



Din Don Dante è una rilettura dichiaratamente pop della Divina Commedia, in particolare delle donne raccontate del Sommo Poeta. Si conosce molto poco delle donne che hanno fatto parte della vita di Dante e poco si sa anche delle donne nate dalla sua fantasia di poeta, descritte spesso solo con pochi versi, senza che questo abbia tolto loro fascino e spessore. I Papu, a modo loro, immaginano come potessero essere sia le une sia le altre, dando libero sfogo alle loro passioni, ai loro caratteri e alle loro rivendicazioni.



Din Don Dante è uno squarcio alternativo in un medioevo moderno e tutto declinato al femminile, in cui le donne si trovano in bilico tra l’Inferno della quotidianità e il Paradiso di una Vita Nuova, alla ricerca costante di un Amore, per definizione, perennemente perduto.Prevendita dei biglietti in teatro venerdì dalle 17 alle 19 e la sera dello spettacolo dalle 17.00. Info contattando la Biblioteca Comunale (0432 915533, biblioteca@comune.sedegliano.ud.it) giovedì dalle 15.00 alle 18.45 e sabato dalle 9 alle 12.