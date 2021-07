A Spilimbergo burattini per tutte le età

A Spilimbergo, in piazza Garibaldi (o in caso di maltempo nel Teatro Castello in piazza Duomo), si terrà lo spettacolo di burattini 'Meneghino e il castello di Tremarello', una storia che riprende copioni della tradizione burattinesca proponendoli in chiave comica e moderna.

Lo show, organizzato da Ortoteatro, in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, nell'ambito della rassegna itinerante 'Il teatro c'era una volta', è adatto a tutte le età e sarà portato in scena dalla compagnia 'C'è un asino che vola' di Varese.

L’ingresso è gratuito ma si consiglia la prenotazione dei posti a sedere tramite questo link