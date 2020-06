A Staranzano tornano i laboratori di Damatrà

L’esperienza di distanziamento sociale ha comportato emozioni e reazioni importanti che hanno messo in evidenza valori di umanità e bellezza. Il tempo sospeso, ci ha regalato una differente capacità di ascolto, ci ha fatto ritrovare emozioni smarrite, ripescare relazioni sbiadite e tutti abbiamo sentito il bisogno degli altri. Questa nuova fase è tutta da inventare, ritornare con gli altri con le distanze prudenti è cosa da imparare e per riuscirci c’è bisogno di gioco e creatività, di situazioni che valorizzano la bellezza del nostro desiderio di stare insieme e che ci ricordi che il bene comune è nelle nostre mani.

Ri-legarsi è un’idea che prende origine da un gesto artistico provocato dall’artista Maria Lai, artista sarda di fama internazionale, che è stata pittrice, scultrice, extramediale e provocatrice di performance di comunità. L’artista e in particolare nel suo ultimo periodo, ha dedicato il suo pensiero all’arte con la comunità, una delle sue opere si intitola “legarsi alla montagna”. LEGARSI nel senso di evocare i legami, farli emergere e sottolinearli. Per rendere il concetto visibile, Maria Lai adopera un nastro turchese e lega tra loro le case della gente alla montagna; un nodo quando le persone sono legate dall’amicizia o un fiocco per dire che sono legate dall’amore.



La mattina del 1° luglio, presso il cortile della Biblioteca Civica di Staranzano, i bambini che si sono prenotati telefonicamente in biblioteca potranno ritirare il sacchetto che contiene tutto il necessario per partecipare. Creeranno la loro immagine che verrà appesa al nastro turchese ed esposta sul balcone o sul cancello di casa loro, poi le immagini verranno inviate a Damatrà e ritorneranno ai bambini legate tra loro con parole che cuciono storie.Ti regalo il materiale, lo rimandi a me con la tua arte del disegno, lo restituisco a te e alla comunità trasformato in storie illustrate, un gioco per annodare relazioni.Tutte le storie illustrate potranno poi essere visibili nelle pagine virtuali del comune di Staranzano e di Damatrà.