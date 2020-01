A Talmasson l’ultima tappa di 'Hermanos'

Hermanos, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato dal friulano Giuliano Bonanni e dall’abruzzese Stefano Angelucci Marino, ritorna in scena per un’ultima replica nel Circuito ERT, dopo il debutto in novembre al Giovanni da Udine e le date della scorsa settimana nei teatri regionali. L’appuntamento è per venerdì 17 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons, all’interno della neonata stagione promossa da Comune ed ERT. Hermanos si avvale anche dell’interpretazione di Chiara Donada e Rossella Gesini.



Lo spettacolo racconta la storia di due giovani emigranti, un friulano e un abruzzese, che vivono in un quartiere operaio di Buenos Aires e lottano ogni giorno per non dimenticare le loro radici e per radicarsi in questo nuovo orizzonte. Pur essendo molto diversi tra loro, hanno in comune la passione per la boxe. Il destino li farà salire sullo stesso ring, l’uno contro l’altro.



Hermanos nasce dall’esperienza teatrale di Bonanni e Angelucci Marino in Argentina, Uruguay e Paraguay. Dopo essere entrati in contatto con i discendenti dei migranti friulani e abruzzesi, i due artisti hanno deciso di affrontare in questo spettacolo il tema delle migrazioni non da una prospettiva nostalgica e poetica, ma da un’angolazione concreta, rafforzata dall’uso di lingue e dialetti degli emigranti: l’italiano, il friulano, lo spagnolo e l’abruzzese.

Ambientato nel passato, Hermanos è una storia di epica popolare che vuole riflettere sul fenomeno dell’emigrazione che torna a segnare la storia del nostro paese.



Informazioni e prevendite chiamando la Scuola di Musica Ziqqurat di Flumignano (347 3610782). Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it.