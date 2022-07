A Tarvisio arriva il Tommy Summer Tour

Arriva sabato 23 luglio a Tarvisio al No Borders Music Festival il Tommy Summer Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La scaletta promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare l’arrivo di un’estate - la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso - in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti.

Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), fino ad arrivare ai recenti Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro), parte dell’ultimo album Space Cowboy.

Il 4 marzo Tommaso Paradiso ha pubblicato l’album di debutto solista Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.). Un disco dal sound analogico, che rivela due ispirazioni importanti per l'artista sintetizzate nel titolo: da un lato il legame con la terra, la concretezza, la natura, a cui si unisce una sfera sognante, onirica, che vaga tra le stelle e lo spazio: "Sono solo un vaccaro che ama guardare il cielo. Sono solo uno “Space Cowboy”. Dal 25 marzo al 4 maggio Tommaso ha portato i nuovi brani dal vivo nei teatri con lo Space Cowboy Tour.

Il 27 maggio Tommaso Paradiso ha pubblicato Piove In Discoteca, il primo inedito dopo la pubblicazione di Space Cowboy. Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.

