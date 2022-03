A Tarvisio il casting per 'Fiori sopra l'inferno'

Entra nel vivo il casting per la serie tv tratta dal romanzo 'Fiori sopra l'inferno', il primo romanzo della scrittrice friulana Ilaria Tuti con protagonista Teresa Battaglia che nell'adattamento televisivo avrà il volto di Sofia Elena Ricci. L'appuntamento è a Tarvisio, domenica 13 e lunedì 14 marzo, come annunciato da Galaxia casting. Si cercano oltre 500 comparse, tra minori e figurazioni speciali.



Le riprese della serie televisiva, prodotta da Publispei, sono previste a partire dal 28 marzo per circa cinque settimane nel Tarvisiano. Si cercano uomini e donne da 18 a 80 anni, uomini e donne attori amatoriali maggiorenni e bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni. Il casting si terrà presso il Centro Culturale Tarvisio, via Giovanni Paolo 1, a Tarvisio, domenica 13 dalle ore 13:00 alle 17:30 e lunedi’ 14 marzo dalle ore 10:00 alle 13:00.



Per partecipare i candidati maggiorenni dovranno portare una fotocopia del documento d’identità fronte e retro; una fotocopia del codice fiscale italiano; una fotocopia del permesso di soggiorno valido se cittadini extracomunitari; codice iban; greenpass rafforzato per gli over 12 anni.



I minorenni dovranno essere accompagnati al casting da un genitore o tutore legale che a sua volta dovrà essere munito di fotocopia carta d'identità valida fronte e retro.