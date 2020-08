A Tavagnacco Cinema torna il cinema all’aperto

Ritorna anche quest’anno l’atteso appuntamento del Cinema all’aperto in piazza a Molin Nuovo, con 4 proiezioni che animeranno le notti del 7, 14, 21 e 28 agosto.



L'ingresso è gratuito. È richiesta la prenotazione al numero 3459345004 che risponde dal martedì al giovedì dalle 17 alle 19.

La prenotazione è settimanale, ed è valida sia per la prenotazione del venerdì che per l'eventuale giornata di recupero. È obbligatoria la mascherina.



In allegato il programma.