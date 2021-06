A teatro ‘Preludes’ con Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez

C’è grande attesa per il prossimo appuntamento in sala. Questa volta sarà la danza ad essere protagonista con tre stelle dell’arte coreutica come Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez che sapranno rapire il pubblico con ‘Preludes – Danza con le stelle’, un meraviglioso collage di passi a due e assoli, ideati e coreografati da Massimo Moricone sui preludi di chopin, debussy, bach e rachmaninov. I tre danzatori saranno accompagnati dal vivo al pianoforte da Costanza Principe.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Comunale di Cormons, giovedì 17 giugno, alle 20.30.

Sarà poi la volta, venerdì 18 giugno, sempre alle 20.30, al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo. I due appuntamenti sono realizzati in collaborazione con ERT FVG Circuito Multidisciplinare.



La biglietteria del Teatro di Cormons (tel. 0481.630057) sarà aperta fino al 05 luglio, ogni lunedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 ed anche da un’ora prima di ogni rappresentazione.

La biglietteria del Nuovo Teatro di Gradisca (tel. 0481.969753) sarà aperta fino al 17 luglio, ogni martedì dalle ore 17 alle ore 19, ogni sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30, anche da un’ora prima di ogni rappresentazione. L’ingresso a Teatro è consentito indossando sempre la mascherina chirurgica o superiore.

Tutte le info su: www.artistiassociatigorizia.it.