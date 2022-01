A teatro con ‘Di là dal mare’

Nell’ambito della rassegna dedicata alle famiglie Sipario Ragazzi il prossimo appuntamento al Teatro Comunale di Cormons è fissato per domenica 30 gennaio, alle 16, con la compagnia Ortoteatro che proporrà ‘Di là dal mare’ di Walter Broggini e Massimo Cauzzi. In scena vedremo Fabio Scaramucci e Walter Broggini accompagnati dalle musiche originali di Giorgio Rizzi, Roberto Scala e Pino Martini Obinu. Lo spettacolo propone diverse tecniche: burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco, pupazzi ed attore.

Si narra la storia di un viaggio. Tante storie! Ed il protagonista di quest’avventura di storie ne conosce proprio tante, dal momento che è un bibliotecario. Si chiama Berto e all’improvviso, dopo essersi appisolato in riva al mare, si sveglia in un luogo che non conosce. Inizia così un viaggio alla scoperta di luoghi indefiniti e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, altri valori, usi e costumi. Un viaggio di conoscenza e di condivisione, in cui scambiarsi cibo, per il corpo e per la mente. È l’occasione per raccontare piccole storie, divertenti e bizzarre, narrate ognuna in modo diverso, miscelando narrazione, burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che fa il paio con la varietà di incontri e di racconti che l’uomo della spiaggia farà nel suo peregrinare via mare.