A teatro con lo sconto

Il Black Friday scatta anche al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e venerdì 29 novembre 2019 permetterà acquisti particolarmente convenienti sui biglietti per 17 appuntamenti di prosa e musica della Stagione 2019_20. Soltanto ventiquattr’ore dunque a disposizione per accaparrarsi i posti migliori in sala con sconti fino al 30 per cento; gli acquisti si potranno fare sia accedendo alla biglietteria di via Trento 4 che online attraverso il circuito vivaticket.



Lo sconto del 30 per cento interesserà 13 spettacoli del cartellone di prosa: L’onore perduto di Katharina Blum, atto di accusa mozzafiato contro le forme di violenza intrinseche al linguaggio mediatico, con la regia di Franco Però e la partecipazione di Elena Radonicich e Peppino Mazzotta; Trappola per topi, capolavoro imbattuto di Agatha Christie per tutta la famiglia; La tempesta di Luca De Fusco con Eros Pagni; I soliti ignoti con i notissimi volti cinematografici Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno; Nel tempo degli dei di Marco Paolini diretto da Gabriele Vacis; Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, diretto da Leo Muscato con Alessandro Haber e Alvia Reale. E ancora Arsenico e vecchi merletti con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini nelle vesti delle deliziose, mortifere sorelle Abby e Martha; Va pensiero di Marco Martinelli con la presenza del Coro Polifonico di Ruda; I fratelli Karamazov con un altro grandissimo protagonista della scena, Glauco Mauri; Orgoglio e pregiudizio nel colorato adattamento di Antonio Piccolo con la regia di Arturo Cirillo; l’ironico e divertente Supermarket di Gipo Gurrado. Imperdibili opportunità di acquisto infine anche per l’operetta, che quest’anno propone un doppio omaggio a Johann Strauss con orchestra in buca: Una notte a Venezia della Compagnia Teatro Musica Novecento e Il Pipistrello della Compagnia Corrado Abbati.



Venendo alla musica, sono quattro i concerti sinfonici interessanti dall’iniziativa Black Friday: biglietti scontati del 20 per cento infatti per la Bundesjungendorchester diretta da Lothar Zagrosek in un esclusivo omaggio a Beethoven; la Malmö Symphony Orchestra diretta da Robert Trevino con la strepitosa violinista di nazionalità russa Alena Baeva; la Luzerner Sinfoneorchester protagonista con il suo direttore James Gaffigan e il violinista americano Gil Shaham, fra i più rilevanti solisti del nostro tempo; l’Akademie für Alte Musik Berlin, fra le principali orchestre al mondo specializzate nel repertorio barocco eseguito su strumenti d'epoca con la violinista Isabelle Faust, ospite delle massime orchestre sinfoniche.



I Giovani fino a 26 anni che già usufruiscono della tariffa agevolata, potranno contare su uno sconto del 10 per cento sempre sui medesimi appuntamenti di prosa e musica.



Gli sconto riguarderanno i settori platea e prima e seconda galleria.



La Biglietteria del Teatro venerdì 29 novembre 2019 sarà aperta dalle 16.00 alle 19.00. L’acquisto dei biglietti a tariffa speciale scontata è possibile anche alla Libreria Feltrinelli di Udine (Via Canciani), venerdì mattina dalle 9.30 alle 13.00, online dalla mezzanotte del 28 novembre fino alle ore 19.00 del giorno successivo su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it.