A teatro con mamma e papà con 'Il racconto di nonna Pra'

Giovedì 6 gennaio, alle 11, al Kulturni dom di Gorizia si terrà il quarto appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo in lingua slovena prodotto dalla compagnia “Unikat” di Ljubljana (Slo), “Pravljična ura babice Pra” (Il racconto di nonna Pra), con Mojca Weber e Marko Plantan.



Nonna Pra è una narratrice di fiabe che racconta ai bambini la storia de La bella addormentata nel bosco. Ma durante la narrazione appare tra il pubblico una tigre, tanto che per il grande trambusto nonna Pra non riesce più a terminare la fiaba. Ma forse sarà proprio la tigre ad aiutarla... Come possono fare assieme una tigre e la bella addormentata? Lo spettacolo è caratterizzato da inattesi colpi di scena e dalla costante interazione con il pubblico.



La rassegna “Komigo baby” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il contributo della Regione FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dell'Ufficio del Governo Sloveno per gli Sloveni nel Mondo, con il patrocinio del SKGZ (Unione culturale economica slovena).



Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.



I promotori raccomandano la prenotazione (tel. 0481.33288 – info@kulturnidom.it) e il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive, ecc.