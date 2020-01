A teatro con mamma e papà con Komigo baby

Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 11.00 presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) andrà in scena il settimo appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2019/20 – A teatro con mamma e papà” con lo spettacolo di marionette “Pojte, pojte drobne ptice” (Uccellini, cantate, cantate..), prodotto dal teatro “Lalanit” di Ljubljana (Slovenia), con Luna Ornik e Andrej Fon, per la regia di Nena Močnik.

Mrakovček Premrakovček si trova in un grande impiccio, perché ha rubato la piuma di Šaraptica, il più bello e potente tra i pennuti. Il volatile si vendica chiudendo in una gabbia gli uccellini canterini di Mrakovček e getta la chiave in un enorme campo di grano saraceno. Il musicista Mrakovček intraprende così un viaggio con la sua bicicletta magica attraverso brani e filastrocche popolari. Durante il viaggio incontra Anzej Panzej, Tinčica Minčica ed altri personaggi che lo aiutano a trovare la chiave.

Gli autori hanno voluto elaborare delle canzoncine popolari, scelte e curate da Kristina Brenkova, in uno spettacolo teatrale e collegando brevi racconti popolari in storie di materialismo e arroganza. Sebbene sia una rappresentazione ambientata nel passato ed i bambini non conoscano alcuni aspetti come ad esempio la raccolta del grano, la figura del mugnaio oppure le buffonate del mercato, la storia degli uccellini chiusi in gabbia e lo sforzo per liberarli vogliono insegnare ai più piccoli il valore della perseveranza. Il prossimo, ultimo appuntamento della rassegna Komigo baby si terrà martedì 25 febbraio 2020 alle ore 15.00, con la tradizionale festa di carnevale.

La rassegna “Komigo baby” è pensata per tutta la famiglia grazie ad un linguaggio semplice ma ricco di significati (fantasia, buoni sentimenti, insegnamenti, valori positivi ecc.) ed è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, dall’USD Dom, la cooperativa culturale Maja, con il patrocinio della SKGZ (Unione culturale economica slovena) e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della Regione FVG.

Informazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it. Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00.