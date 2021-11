Domenica 14 novembre 2021 alle ore 11.00 presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20) si terrà il secondo appuntamento della rassegna teatrale per bambini “Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà”. L’appuntamento porta in scena lo spettacolo in lingua slovena prodotto dalla compagnia “Makarenko” di Jesenice (Slo), “Juha, ki iz buč se kuha”, con Irena Leskovšek e Matjaž Koman.

Lo scoiattolo, il gatto e l’anatra sono migliori amici e insieme cucinano la zuppa di zucche. Lo scoiattolo mescola l'acqua, il gatto taglia la zucca e l’anatra aggiunge il sale. Ma cosa succede quando i tre litigano tra di loro?

Lo spettacolo ci insegna che anche gli amici a volte litigano, ma è importante che poi si chiariscano e facciano pace.

La rassegna “Komigo baby” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il contributo della Regione FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dell'Ufficio del Governo Sloveno per gli Sloveni nel Mondo, con il patrocinio del SKGZ (Unione culturale economica slovena) .

Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.