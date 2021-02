A Teatro Contatto debutta 'Mi vedi?', un’esperienza teatrale creata e provata interamente sulla piattaforma Zoom, scritta e diretta dal regista Guillermo Pisani, uno spettacolo per una comunità temporanea di 6 attori e destinata a 100 spettatori connessi in contemporanea, con possibilità di interazione!



'Mi vedi?' nella nuova versione tradotta in italiano da Rita Maffei, viene presentato in anteprima sabato 20 febbraio ore 21, in prima italiana sabato 27 febbraio ore 21 e in replica venerdì 5 marzo ore 21.



'Mi vedi?' è co-prodotto dal Css Teatro stabile di innovazione del Fvg, Comédie de Caen e Compagnie Lsdi, con una compagnia di attori italiani - Rita Maffei, Paolo Fagiolo, Daniele Fior, Klaus Martini, Nicoletta Oscuro, Francesca Osso - sempre per la regia di Guillermo Pisani.



Info e prenotazioni: biglietteria di Teatro Contatto al Teatro Palamostre di Udine, da lunedì a sabato, ore 17.30-19.30, tel. 0432 506925 biglietteria@cssudine.it www.cssudine.it