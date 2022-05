A teatro per il gran finale della Settimana della Cultura

Il teatro sarà protagonista della parte finale della Settimana della Cultura Friulana 2022 che, ricordiamo, si chiuderà domenica 15 maggio.

Sabato 14 alle 17 nella corte interna di Palazzo Mantica in Via Manin a Udine è in programma in prima assoluta lo spettacolo ‘Lis pantianis e la machine dal timp’, una produzione del Teatri Stabil Furlan per ragazzi e famiglie, con la partecipazione di Michele Polo, Federico Scridel e Leo Virgili per la regia di Massimo Somaglino.

Sempre sabato sera protagonisti i testi teatrali di Carlo Tolazzi: a Orsaria alle 20.45 al TeatrOrsaria sarà proposta ‘La Cragne’ prodotto dall’Associazione Teatrale Friulana con Pauli Nauli e Tiziano Cossettini con la regia di Daniela Zorzini.

Nella sala ricreatorio di Adegliacco alle 21 andrà in scena ‘Rojale’ con La Compagnia dei Guitti, regia di Sabine Cattarossi e musiche di Claudio Parrino.

E sempre il drammaturgo friulano sarà protagonista domenica 15, ad Ampezzo nella Sala del Teatro alle 18, dove è in programma ‘Lumiei, sei apostoli per un ponte’ monologo teatrale di e con Carlo Tolazzi, che racconta la vicenda della costruzione del ponte sul Lumiei sulla strada che da Ampezzo conduce a Sauris che costò la vita a sei operai dell’impresa che se ne occupò.

A chiudere questo ricco programma teatrale sarà, sempre domenica pomeriggio, alle 18 nell’Auditorium Elio Venier di Pasian di Prato, ‘La sblancjade di Pasche’ di Maria Gioitti Del Monaco per la regia di Claudio Mezzelani e in collaborazione con l’Associazione Teatrale Friulana. La messa in scena di questo classico della drammaturgia in marilenghe vuole onorare la memoria della Gioitti Del Monaco nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’autrice.