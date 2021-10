A Tolmezzo ritorna 'Serate di risate'

Ritorna “Serate di risate”, il teatro in lingua friulana a Tolmezzo giunto alla decima edizione. Dopo la sospensione causa Covid del 2020, ritorna “Serate di risate” la rassegna di teatro amatoriale in marilenghe giunta quest’anno alla decima edizione.

Quattro gli appuntamenti che segnano l’attesa ripartenza dell’iniziativa, organizzata dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con l’Associazione Teatrale Friulana, il supporto della Società Filologica Friulana e il patrocinio dell’ARLEF-Agenzia regionale per la lingua friulana.



Il sipario del teatro Candoni di Tolmezzo si aprirà sabato 23 ottobre con “Ce fasìno dal vecjo?” proposto dalla compagnia “I Pignots" di Artegna. Si proseguirà sabato 6 novembre con “Il miedi par fuarce”, interpretato dalla compagnia "El Tendon" di Corno di Rosazzo. Per la terza data, quella di sabato 13 novembre, la filodrammatica “L’Ajar” di Santa Maria di Sclaunicco porterà in scena “Un burlaç d’Avost”. Chiude la rassegna sabato 20 novembre, lo spettacolo “Gabie” della compagnia "Il Cantagallo" di Pagnacco.



"Siamo felici di poter finalmente ripartire con il teatro e di farlo in particolare con la rassegna in lingua friulana che anticipa la nostra Stagione di Prosa. Saranno quattro spettacoli brillanti che valorizzano l’importanza della nostra cultura locale, tramite la lingua friulana. Riaccogliamo il nostro pubblico con entusiasmo, pensando al nostro territorio e alle nostre radici sostenendo le compagnie friulane, fondamentali per il tessuto sociale locale" dichiarano il consigliere delegato alla lingua friulana Gabriele Moser e l'assessore alla cultura Marco Craighero.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20.30, il costo del biglietto è di € 5,00 per gli adulti, gratuito per i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni. Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione telefonando ai seguenti numeri 0433/41247-41659 oppure inviando una e-mail a candonifrisacco@gmail.com; si accede in sala con il Green Pass.Come di consueto, l’iniziativa farà da apripista alla 51ma Stagione di Prosa della Carnia che, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, presenterà un cartellone ricco di spettacoli di alta qualità.Il calendario completo delle rappresentazioni è disponibile sul sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it oppure allo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Cultura (0433 487987; cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it).