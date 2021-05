A Tribute to Charlie Parker con l'Orchestra Naonis

Quest’anno tutto il mondo del jazz celebra il centenario della nascita di uno dei suoi protagonisti assoluti: Charlie “Bird” Parker, il musicista e compositore che ha reinventato il sassofono contralto e ha contribuito più di tutti a fondare il bebop.



In occasione di questa ricorrenza, giovedì il 27 maggio al Teatro Zancanaro di Sacile, nell’ambito del festival “Il volo del Jazz”, l’Accademia Musicale Naonis e il suo direttore d’orchestra Valter Sivilotti riproporranno dal vivo il celeberrimo progetto “Charlie Parker With Strings”, una registrazione degli anni ‘50 che comprende un repertorio di composizioni entrate direttamente nella storia: “Summertime”, “I’m in the mood for love”, “Laura”, “Just Friends”, e molte altre. Sul palco ospite d’eccezione un vero e proprio ambasciatore del Jazz italiano nel mondo: il sassofonista Francesco Cafiso, assieme al suo quartetto.



L’Accademia Naonis nel panorama regionale e nazionale si è distinta nel presentare progetti innovativi con delle proprie produzioni poliedriche e trasversali, collaborando e mettendo a confronto artisti internazionali con musicisti della nostra Regione, come in questa occasione. Si tratta infatti di un evento esclusivo, in cui. Sarà un omaggio alla musica di un genio riconosciuto, che tuttavia non rappresenta una gabbia ma il pretesto per andare oltre, per cercare di dare una propria impronta alla musica.Parker non è dunque un punto di arrivo ma di partenza: una fonte d’ispirazione che spinge Francesco Cafiso, il quartetto e l’orchestra dell’Accademia Naonis, a dare alla musica un’identità personale, grazie ai vari momenti improvvisativi in cui poter esprimere la sua concezione, seppur nel totale rispetto delle partiture, dell’estetica musicale e della miglior tradizione bebop. Sarà una festa per gli amanti di questa musica, un concerto di puro jazz.L’evento è prodotto assieme al festival “Il volo del Jazz”, organizzato da Controtempo.I biglietti per il concerto sono acquistabili online su www.vivaticket.com e nei punti venditi autorizzati:Discorso SNC - Via Garibaldi 43 / Sacile / +39 0434 781324Cartoleria Abacus al Centro Commerciale Serenissima - viale Matteotti, 36 B / Sacile / +39 0434 781221