A Trieste al via il Premio Mattador

Torna l’appuntamento con Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, con tante novità e la passione di sempre. L’apertura ufficiale del Premio giunto alla sua 13ma edizione si è tenuta oggi a Trieste alla Stazione Rogers. Il bando di concorso è consultabile sul sito (www.premiomattador.it): il termine di consegna delle proposte è fissato al 15 aprile 2022. Intanto, continuano gli incontri con i professionisti del cinema, i workshop con i vincitori dell’ultima edizione e le mostre d’arte legate al mondo Mattador.



Nel corso della presentazione è stato assegnato il 5° Premio Ananian, che ogni anno riconosce il talento di un giovane autore o autrice del Friuli Venezia Giulia tra i partecipanti al Premio Mattador, vinto quest’anno da Aurora Ovan, finalista nella sezione sceneggiatura con “Luna”, nata a Gemona del Friuli e residente a Tricesimo (UD).



E dalle collaborazioni storiche alle nuove, sia nel campo della formazione che della produzione.



Quest’anno, con la partecipazione di Strani Film/Officina Film, si è tenuta la prima edizione del Premio Residenza Artistica (21-26 ottobre) dedicata allo sviluppo del soggetto, per un’autrice particolarmente meritevole che ha partecipato al 12° Concorso. La residenza si è svolta nel Monferrato con i tutor Mirko Locatelli, regista e già giurato Mattador, e la sceneggiatrice Giuditta Tarantelli.



Accanto a selezione dei migliori lavori e formazione dei vincitori, il Premio da sempre accompagna gli autori anche nel cammino successivo allo sviluppo dei progetti. Per rafforzare questa ormai rilevante attività, con la tredicesima edizione Mattador ha creato la nuova Sezione Sviluppo Progetti, anello di congiunzione tra giovani talenti e case di produzione (tra le altre, Maremosso, Lucky Red, Lab80).