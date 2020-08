A Trieste il 'Viale del Tramonto' in versione restaurata

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione di film classici e cult movies con la proiezione, lunedì 24 agosto alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, del noir “VIALE DEL TRAMONTO – SUNSET BOULEVARD” (USA 1950, 110', versione originale sottotitolata) di Billy Wilder in edizione restaurata nel 70esimo anniversario. Uscito nelle sale americane il 4 agosto 1950, e vincitore di tre premi Oscar, “Viale del Tramonto” è considerato uno dei più migliori film hollywoodiani sul tema del divismo e sul cinema del passato.

Celebre la sequenza iniziale, che si apre sul cadavere galleggiante di un giovane uomo in una piscina, con la narrazione in flashback dei fatti che lo hanno portato in quella situazione. Joe Gillis (William Holden), sceneggiatore di Hollywood in difficoltà professionale, per sfuggire agli esattori capita in una vecchia casa che sembra abbandonata, abitata da Norma Desmond (Gloria Swanson), un tempo star cinema muto.

L'atmosfera della casa è nera, buia, quasi mortale: la diva proietta continuamente suoi vecchi film, gli ospiti sono mummie sopravissute (c'è Buster Keaton fra i frequentatori), figura rilevante è il domestico von Mayerling (Erich Von Stroheim) che, si verrà a sapere, è anche stato il primo marito di Norma. Joe accetterà di rivedere un terribile copione che la diva sta scrivendo, sognando un clamoroso ritorno sul set. Si ritroverà intrappolato in una sarabanda di illusioni, in un vortice di romanticismo nero destinato inevitabilmente verso un esito tragico.

