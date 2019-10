A Trieste il concerto di beneficenza dedicato a Manuel Bortuzzo

Lunedì 11 novembre, alle 20.30, si terrà al Politeama Rossetti di Trieste, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il concerto/spettacolo di beneficenza ideato e coordinato da Fabrizio Somma a favore di Manuel Bortuzzo.



La serata, dedicata al giovane nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, rimasto ferito in una sparatoria a Roma, è il primo evento del genere organizzato in Italia a suo favore.

Lo spettacolo verrà condotto da Rosanna Bubola e “disturbato” da Flavio Furian. Manuel sarà presente e verrà intervistato dal vicedirettore de Il Piccolo Alberto Bollis.



L’evento avrà come protagonisti numerosi artisti che hanno aderito a titolo gratuito e con entusiasmo all’evento solidale(tribute band e giovani emergenti triestini in ordine alfabetico): Acqua & Sale - Amir & Aleksandra - Blues Metropolitano - Dennis Fantina - Emporio Danza - Fabio Red Rosso & Giovanni Vianelli - Gabriele Grieco - Duo Indaco - I Soliti Pooh - Magazzino Commerciale - Nicole Perossa - Pinkover - Respect A Night For Aretha - Rewind - Swing Deal. La Direzione Artistica È Composta Da: Stefano Gasperini - Elvio Moratto - Paolo Muscovi - Ariella Petelin - David Syon.



Durante la serata verranno eseguiti brani inediti d’autore e cover delle più famose band italiane ed internazionali. Il filo conduttore sarà l’acqua, elemento naturale del nostro protagonista, ma anche soprattutto l’amicizia, il coraggio, il desiderio di riscatto e la forza di carattere, messaggio per i giovani e tutte le persone che non devono rassegnarsi nei momenti di difficoltà ma continuare a desiderare la Vita.



La prevendita dei biglietti inizierà il 24 ottobre alla Biglietteria del Politeama Rossetti e negli altri punti vendita e circuiti consueti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e prevede un prezzo speciale per gli under 25.

Il ricavato al netto delle spese sarà devoluto a Manuel Bortuzzo, nella prosecuzione di tutte le iniziative intese a promuovere una campagna di crownfunding destinata esclusivamente, a provvedere alle necessità attuali e future del giovane triestino, ferito nel vile agguato e rimasto paralizzato alle gambe dallo scorso febbraio.