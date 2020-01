A Trieste il Mercoledì è Blues

Riprende al LOFT di via Economo - la "Home of the blues" a Trieste - la stagione dei mercoledì blues diretta dal bluesman triestino Mike Sponza. Dopo il fortunato esperimento dello scorso inverno con l’iniziativa “Trieste Blues Convention”, infatti, il noto musicista giuliano nei prossimi mesi convoglierà in città artisti provenienti da Spagna, Germania e Gran Bretagna. Tutti esponenti di punta della scena blues europea che si uniranno alla band di Sponza, formazione che sarà sempre arricchita da musicisti locali. Con un occhio di riguardo, quest’anno, alle “quote rosa”. Commenta Mike Sponza, che sta attualmente lavorando su due nuovi album tra Trieste e Londra: “In città è presente una ricca scena artistica di cantanti con un ottimo background di blues e soul music: pur frequentando altri stili musicali, mi piacerebbe sentirle in questo habitat al fianco degli ospiti europei che arriveranno”. Ad aprire la rassegna - che apre i "Mercoledi blues convention 2020" che prevedono due appuntamenti fissi mensili - mercoledì 29 gennaio ci sarà la Mike Sponza Band in formato “large”. Mike Sponza e la sua band porteranno sul palco del LOFT i meravigliosi "Sixties" con le canzoni dell’ultimo album, ai primi posti nelle classifiche U.K., "Made In The Sixties".

Otto musicisti on stage per uno show entusiasmante all'insegna delle “good vibes!”. La formazione di 8 elementi con cui Mike Sponza propone il suo spettacolo a cavallo tra blues, soul e rock vede Angelo Chiocca al sax tenore, Giorgio Ruzzier alla tromba, Moreno Buttinar alla batteria, Roby Maffioli al basso, Michele Bonivento alle tastiere, Nicole Pellicani ed Alexia Pillepich alle voci. Seguiranno le date del 12 febbraio, 4 marzo e 25 marzo, con un programma di ospiti tutto da svelare.

“Dopo gli assaggi della scorsa stagione – aggiunge Mike Sponza - nelle varie date si alterneranno i migliori musicisti Blues, Soul, Funky della scena locale. Presenteremo inoltre ospiti di caratura internazionale”. “Il pubblico triestino – conclude Sponza - ha dimostrato di apprezzare questo genere musicale seppur di nicchia e le serate sono sempre state ottime: sono sicuro che anche questa stagione riscuoterà un grande successo”.

L’ingresso alle serate è libero e l’inizio fissato alle ore 21.



Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2776652912374067/