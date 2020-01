A Trieste laboratorio teatrale del regista Giorgio Amodeo

Mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 20.00 nell’Aula magna della sede dell’Università degli Studi di Trieste in via Filzi n. 14, a Trieste, verrà presentato il laboratorio teatrale organizzato dalla Compagnia teatrale del CRUT – Università di Trieste. Il laboratorio teatrale sarà condotto da Giorgio Amodeo, regista, attore e autore di testi teatrali, che ha insegnato all’Università di Trieste come docente a contratto e che tiene corsi di formazione e seminari teatrali presso numerosi istituti pubblici e strutture private.

Il laboratorio si terrà ogni mercoledì dalle 20.00 alle 22.00, da gennaio a maggio e si concluderà con un saggio finale ed è aperto a tutti, studenti universitari, cittadini, dipendenti e familiari dell’Ateneo e dell’Ardiss di Trieste.

Il costo totale del laboratorio, comprensivo dell’assicurazione e della quota associativa, è di 140,00 euro.

Per informazioni si può contattare la sede del CRUT – Università di Trieste in Piazzale Europa n. 1, edificio C1, 4° piano (cellulare 366/7547742), oppure scrivere via e-mail a crut.teatro@units.it o sulla pagina facebook www.facebook.com/crut.teatro.