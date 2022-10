A Trieste sale l'attesa per Abba Symphonic

Il 2022 segna il 50esimo compleanno degli Abba, la leggendaria band svedese che ha scritto alcune tra le pagine più significative e indimenticabili nella storia della musica pop e della disco music di tutti i tempi, vendendo più di 400 milioni di album in soli dieci anni e battendo molteplici record mondiali.

Ideato e realizzato da VignaPR e And Production, Abba Symphonic è uno spettacolare concerto sinfonico dedicato a celebrare uno dei più importanti gruppi di sempre, che ha saputo creare delle canzoni che fondono influenze disco e ballate struggenti, melodie tradizionalmente europee e innesti esotici, strumentazioni complesse e produzioni studiate con dettagli perfezionisti che sono riuscite a mettere d’accordo musicalmente gusti e generazioni trasversali in ogni angolo del mondo.

Dopo la Prima assoluta andata in scena mercoledì sera alla Lisinski Hall di Zagabria e la doppia replica al Cankarjev Dom di Lubiana, che hanno regalato due ore di applausi di costanti e una interminabile standing ovation finale, Abba Symphonic debutta finalmente in Italia con un’unica esclusiva data in programma domenica 23 ottobre (inizio concerto ore 21) al Politeama Rossetti di Trieste.

Da Waterloo a Chiquitita, passando per Mamma Mia, Knowing Me Knowing You, Fernando, Dancing Queen, Super Trouper, Gimme Gimme e tantissimi altri, Abba Symphonic propone al pubblico un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i grandi successi della leggendaria band svedese, riarrangiati in maniera magistrale per orchestra sinfonica e band.

Non è un semplice tributo, ma uno show a 360 gradi, una vera e fedele riproduzione dei dettagli che hanno caratterizzato e contraddistinto gli ABBA: dai costumi pittoreschi ai video psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare; tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e si respirerà in teatro.

Gli ultimissimi biglietti ancora disponibili sono acquistabili online su Ticketone.it, Vivaticket.it, Ticketmaster.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Politeama Rossetti.