A Trieste sul set di 'Diabolik'

Tour d'eccezione per le passeggiate cinematografiche di Esterno /Giorno, iniziativa di Casa del Cinema di Trieste che porta il pubblico sui set cinematografici della regione Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 29 novembre dalle 18.00 una delegazione di fortunati spettatori andrà a visitare il set di Diabolik dei Manetti Bros che si sta girando in città in questi giorni.

L'anno scorso il tour Film in Progress era a Sauris a far visita al set di "Paradise", film di Davide Del Degan, nelle sale nel 2020, quest'autunno tocca invece all'ultima creatura dei Manetti Bros, rivoluzionari maestri dell'audiovisivo. Il loro “Diabolik” sarà il film di punta di Rai Cinema nella stagione 2019-2020 e il grande “colpo” finale sarà ambientato proprio sulle Rive triestine. La scena clou sarà infatti girata nella Stazione Marittima, che diventa una banca sul mare, location di un colpo di Diabolik con annessa fuga in motoscafo dal molo della Stazione insieme alla sua fidanzata Eva Kant. Sullo schermo Trieste si trasformerà in Ghenf, la città di Diabolik, l’ambientazione sarà anni ’60, come nei comics pubblicati fin dal 1962 dalle geniali Angela e Luciana Giussani con la casa editrice Astorina. Nel cast presente a Trieste ci sono Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (l'ispettore Ginko) e anche Claudia Gerini.

Per motivi di riservatezza i partecipanti non potranno scattare foto o fare video, grande ed esclusiva la possibilità per chi si è prenotato. Particolarmente soddisfatti gli organizzatori di Casa del Cinema, felici di poter condividere il proprio lavoro con il grande pubblico e di portare le persone a scoprire come si fa il cinema nei luoghi dove viene fatto.

Per i prossimi tour e iniziative c'è il sito www.casadelcinematrieste.it: alla sezione "passeggiate cinematografiche" c'è tutto il calendario delle prossime passeggiate cinematografiche e le informazioni e contatti per prenotarsi.