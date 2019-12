A Turriaco il concerto per i 45 anni di carriera di Giuseppe Minin

Appuntamento musicale a Turriaco domenica 29 dicembre alle 17 nella chiesa parrocchiale San Rocco. Ad organizzarlo l’associazione musicale Arcadia assieme alla Pro Loco di Turriaco, con il titolo ‘Armonie tra le ance e nel vento’. Il concerto festeggerà i 45 anni di attività di Giuseppe Minin, la cui carriera musicale parte proprio dal ‘cuore della Bisiacaria’.

Giuseppe si è diplomato in tromba presso il Conservatorio ‘Giuseppe Tartini’ di Trieste. Svolge un’intensa attività come solista e in formazioni sia cameristiche che orchestrali. Collabora stabilmente con diverse orchestre italiane: prima tromba e solista dell’orchestra i ‘Cameristi Triestini’, tromba solista dell’orchestra internazionale dell’INCE, collabora con l’orchestra del ‘Teatro Giuseppe Verdi di Trieste’. Dal 1980 è membro del quintetto d’ottoni del FVG.

Nel 1992 è stato selezionato per il Festival dei solisti di Alpe Adria. Con l’orchestra dei Ca­meristi Triestini in qualità di tromba solista, ha effettuato tournee nelle principali capitali dei quattro continenti. Presta attività didattica in diversi istituti musicali, ha registrato per la RAI, collabora da diversi anni con l’Università Popolare di Trieste. Ha fondato nel 1992 l’Associazione musicale Arcadia. Si è esibito inoltre come solista al Quirinale davanti al capo dello Stato e più volte alla Farnesina. Nel 1991 ha suonato davanti al Papa a Trieste e nel 2013 al G8 alla cena di gala a Trieste. Nell’intensa carriera musicale vanta diverse registrazioni: per tromba ed organo, per arpa e tromba, per tromba sola, per organo soprano e tromba e tromba e pianoforte.

Al concerto di Turriaco Minin sarà accompagnato da Sebastiano Zorza, fisarmonicista udinese. Zorza si è formato presso la scuola del maestro Flocco Fiori, diplomandosi in seguito in clarinetto e fisarmonica presso Conservatori italiani. Successivamente si è perfezionato con i migliori concertisti e didatti della fisarmonica come Alexander Skliarov e Juri Schischkin. Si è imposto in diversi concorsi nazionali e internazionali sia come solista che in gruppi da Camera ottenendo numerosi primi premi.

Anche per Sebastiano Zorza l’attività concertistica lo ha portato ad esibirsi nelle principali città del mondo. Considerevole la sua partecipazione nelle più importanti opere di Astor Piazzolla e le sue collaborazioni con varie formazioni tra cui l’Orchestra Sinfonica di Zagabria e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. Numerose le esibizioni anche come solista in vari teatri

Più volte è stato invitato a rappresentare prime assolute con composizioni per gruppi da camera, fisarmonica e orchestra o fisarmonica e coro, per lui scritte appositamente. Rilevante la produzione discografica con numerose incisioni in qualità di solista e con i più importanti nomi della canzone d’autore italiana. Ha registrato per la RAI, la Radio Televisione Giapponese, Radio Televisione Slovena.

“Un’occasione unica per apprezzare questo concerto esclusivo e per festeggiare una carriera musicale di grande prestigio per il nostro concittadino” sottolinea la Pro Loco.