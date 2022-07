A Udine arrivano i danzatori volanti di ResExtensa Dance Company

La 12esima edizione di “AreaDanza_urban dance festival” lascerà tutti a bocca aperta sin dal principio! Domani, giovedì 14 luglio alle 22.30, in largo Ospedale Vecchio, a Udine, è infatti in programma “Non tutti sanno che… on AIR!” spettacolo di danza aerea, di ResExtensa Dance Company: la compagnia, già menzione speciale ai Nastri d'argento 2022 per il documentario “Grido per un nuovo Rinascimento” con la firma di Elena Sofia Ricci, Elisa Barucchieri e Stefano Mainetti, ha realizzato la cerimonia di apertura dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, trasmessa in mondovisione, ed è di ritorno dagli eventi di Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022 e della Settimana Italiana nel Mondo, sostenuta dall’Ambasciata Italiana.

“Non tutti sanno che… on AIR!” è progetto sostenuto anche dal MiC, che vuole essere un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica: come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? Come si arriva a dire, “Ecco!”? Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Ecco a voi un dietro “le quinte” che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimenticabili dei grandi maestri. Presentato in Italia e all’estero con enorme successo nel 2021, nel 2022 spicca il volo, e include le questioni e le meraviglie legate alla danza aerea e al nouveau cirque, per una danza che spicca il volo nel cielo, e meraviglie acrobatiche che ricercano la poesia.

Dopo il grande spettacolo di apertura, “AreaDanza_urban dance festival” poi continuerà fino al 17 luglio - a Udine, al parco Ardito Desio, per poi spostarsi a Venzone il 6 agosto - con un cartellone ricchissimo nel quale troviamo anche una prima assoluta (About Punk, il 16 e il 17 luglio alle 21.30), un'anteprima (Come un acrobata sull’acqua, 15 luglio alle 21.30), tante compagnie ospiti da tutta Italia, performance di giovanissimi danzatori del corso di Alta Formazione di Arearea e il risultato della residenza artistica della rete Intersezioni. Insomma “AreaDanza_urban dance festival” anche quest'anno saprà stupire il pubblico con un cartellone sorprendente realizzato grazie al sostegno organizzativo dell'Ente Regionale Teatrale del FVG, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero italiano della Cultura - MiC e del Comune di Udine, con il sostegno della Pro Loco Pro Venzone, in collaborazione con Cas’Aupa.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI - Tutti gli spettacoli in programma saranno con prenotazione obbligatoria al 3457680258. Tutti gli eventi di Udine avranno un biglietto d’ingresso del costo di 10 euro; ridotto studenti e soci Arearea, 8,00. Prevista anche una promozione speciale: venerdì 15 luglio, 2 spettacoli 16 euro; sabato 16 luglio, 2 spettacoli 16 euro; 3 spettacoli 18 euro; domenica 17 luglio, 2 spettacoli 16 euro.

Per info: 345 7680258 | info@arearea.it | Facebook |