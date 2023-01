A Udine audizioni come a 'Saranno famosi'

La Kibbutz Contemporary Dance Company, una delle più acclamate compagnie di danza del mondo, ha scelto Udine come sede esclusiva italiana per le audizioni per il programma internazionale di studio della durata di cinque mesi all'International Dance Village, sede della compagnia, ossia nel Kibbutz Ga'aton nella Galilea occidentale, nel Nord di Israele.

L’International Dance Village di Kibbutz è considerato un vero e proprio 'tempio' per la danza di movimento e contemporanea per tutte le età: comprende il Teatro Zichri della compagnia, un centro per le arti dello spettacolo, studi di danza, alloggi per studenti e ballerini professionisti, oltre che centro per le arti dello spettacolo e l'educazione alla danza per ballerini e studenti di danza provenienti da tutto il mondo.

La compagnia si esibisce tutto l'anno in alcuni dei principali teatri e festival del mondo, dalla Sydney Opera House in Australia al Kennedy Center di Washington DC. L'International Dance Village ospita i programmi di danza di fama internazionale della compagnia, tra cui l'annuale Kibbutz Summer Intensive che si tiene ogni luglio e agosto ed è aperto a ballerini e studenti di danza in età liceale e universitaria.

Durante tutto l'anno, la compagnia ospita un programma di studio all'estero pre-professionale di cinque mesi, noto come programma Dance Journey per ballerini e studenti di danza dai 18 anni in su. Proprio per accedere a questo esclusivo corso, la compagnia svolge annualmente audizioni in tutto il mondo, da New York a Londra, da Seul a Berlino.

Per l’Italia è stata scelta Udine e per la precisione la scuola Axis Danza di viale Venezia, dove sabato 7 gennaio si sono presentati oltre 40 giovani talenti provenienti anche da Slovenia, Croazia, Francia e Regno Unito.

Dopo il riscaldamento iniziale, i partecipanti hanno affrontato lo scoglio più importante, ossia il Repertorio della Compagnia, guidati e, nel contempo, esaminati dagli ex danzatori della KCDC, l’italiana Paola Petrongolo e il coreano Jin Hwan Seok.

Su oltre 40 partecipanti, sono stati ammessi al Dance Journey in Israele diversi giovani, fra i quali i friulani Maria Blasone, Alice Boemo, Claudia Cavani, Edoardo Comello, Giulia Giorgiutti, Giovanni Molendi, Matilde Molendi, Chiara Noacco, Matilda Sole Sampietro e Vera Zinutti, tutti allievi dell’Axis.

Comprensibilmente soddisfatta Federica Comello, direttrice di Axis Danza: “Sono davvero onorata che la mia scuola sia stata scelta dalla prestigiosa Kibbutz Dance Company e che possa proiettare giovani talenti verso il professionismo. La collaborazione con la compagnia si è consolidata negli ultimi anni, grazie alla partecipazione di alcuni coreografi e ballerini del calibro di Nir Even Shoam agli stage estivi e invernali svolti presso l’Axis: evidentemente si sono trovati bene e hanno compreso la vocazione mitteleuropea di Udine, come confermato dalla partecipazione di numerosi danzatori stranieri. Leggere nella lista degli ammessi al Dance Journey molti miei allievi, poi, m'inorgoglisce particolarmente, perché conferma l’alto livello formativo che da anni Axis Danza, non senza fatica, cerca di offrire: è proprio vero che i sacrifici danno i loro frutti e quindi ringrazio i miei allievi e le loro famiglie per la fiducia che finora mi hanno dimostrato”.

Emozionati e increduli i ballerini ammessi, consapevoli dell’importante chance ottenuta di studiare là dove è nata la Kibbutz Contemporary Dance Company, il cui carattere coreografico esclusivo e unico sviluppato dal genio del direttore artistico Rami Be'er, è ormai diventato il 'marchio di fabbrica' della compagnia in Israele e all'estero, e dove sono cresciuti molti danzatori e coreografi poi diventati famosi. Non resta che augurare loro…toi toi!