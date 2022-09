A Udine continua il viaggio musicale di Armonie in Città

Continua il viaggio musicale di Armonie in Città, che il prossimo martedì aspetta il pubblico in nuova tappa tra le chiese udinesi. Sarà infatti la Chiesa del Sacro Cuore a far da palcoscenico, il 13 settembre, al Trio Gaubert, giovane ensemble formato dalla violinista Giulia Scudeller, dal flautista Alessandro Cetro e dalla pianista Marina Miani.

Alle 20.45, risuonerà tra le navate un programma che vuole attraversare diverse epoche: dal trio barocco in cui il pianoforte viene utilizzato come basso continuo, fino alnovecento europeo descrittivo, ritmico, con chiari riferimenti alla musica popolare.

I brani spazieranno da C. P. E. Bach con il suo Trio sonata in re minore per flauto, violino e basso continuo, fino a composizioni di N. Rota; incontrando la Sonata H 254 di B. Martinu e Medailles Antiques di P. Gaubert, compositore francese a cui il trio ha dedicato il proprio nome.

L'ensemble è formato da giovani musicisti, che stanno concludendo il perfezionamento strumentale presso importanti accademie europee e che nel contempo svolgono già un’intensa attività solistica e cameristica. Vincitori della Borsa di Studio Munari-Volpini in ricordo di Luigi Bon si stanno perfezionando con la professoressa Repini.

Armonie in Città è organizzata dalla Fondazione Luigi Bon, grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, di CiviBank e dell’ERT FVG, insieme al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito; per maggiori dettagli è possibile scrivere a biglietteria@fondazionebon.com o telefonare allo 0432 543049.