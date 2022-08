A Udine continuano i martedì musicali di Armonie in Città

I martedì musicali di Armonie in Città proseguono con un concerto di musica da camera, che vedrà protagonista il giovane e talentuoso Trio Eris. L’appuntamento, inserito nel ricco calendario di UdinEstate, è per il 30 agosto, alle 20.45, nella Chiesa di San Pio X in via Aurelio Mistruzzi a Udine.

Saranno Giulio Greci al violino, Cecilia Barucca Sebastiani al violoncello e Giulia Toniolo al pianoforte ad allietare la serata estiva con alcune tra le più interessanti ed affascianti pagine per questa formazione: partiranno dal primo Ottocento con il Trio n. 1 in re min. Op. 49 di F. Mendelssohn-B., passando per il Trio élégiaque n. 1 in sol min. di S. Rachmaninov, per concludere con il Trio n. 1 Op. 8 composto nel 1923 da D. Shostakovich.

Il Trio Eris si è costituito nel gennaio 2022 da musicisti con alle spalle importanti esperienze in ambito cameristico e solistico, collaborazioni orchestrali di rilievo e già vincitori di numerosi premi in concorsi internazionali. Il trio, sostenuto dalla Borsa di Studio Munari-Volpini, sta attualmente frequentando il corso di perfezionamento di musica da camera tenuto dalla docente Federica Repini presso la Fondazione Luigi Bon.

Armonie in Città, organizzata dalla Fondazione stessa, è occasione di debutto per giovani ensemble emergenti, ciò è possibile grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, di CiviBank e dell’Ert Fvg, insieme al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.fondazionebon.com/armonie-in-citta/ , per maggiori dettagli è possibile scrivere a biglietteria@fondazionebon.com o telefonare allo 0432 543049.

