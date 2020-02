A Udine, grande tributo a Mina e Celentano

La produzione triestina di Good Vibrations, che da anni porta nei teatri spettacoli di grande qualità e successo (come Canto Libero, omaggio a Battisti&Mogol, 6 Pence - Queen Tribute, 40 Fingers Guitar Quartet…) sbarca a Udine, al Teatro Palamostre, per un week-end sotto il segno del tributo alle stelle. Venerdì 7 si parte con Acqua e sale tribute show, ossia un estratto delle migliori canzoni del repertorio di Mina e Celentano, dai tempi leggendari di Studio Uno fino all’album pubblicato in coppia nel 2016.

A interpretare i più bei duetti dei due giganti della musica italiana, affiancati da aneddoti e notizie, Flavio Furian (anche con la sua verve comica, ben nota al pubblico Tv) e Ornella Serafini, accompagnati da una band formata da musicisti affermati con lunghe ed importanti carriere: Marco Ballaben, Francesco Zanin, Alessandro Leonzini, Paolo Muscovi e Giovanna Rados. La formazione triestina si avvicina a un repertorio storico e importante con rispetto e grande passione, in uno spettacolo - nato nel 2017 a Trieste - studiato nei minimi dettagli, dagli arrangiamenti alle dinamiche e scenografie, fino alle videoproiezioni, ai costumi di scena e al trucco.

Sabato 8, bis con i Blood Brothers, l’unica tribute band in Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre: Bruce Springsteen. Oltre due ore di musica che ripercorrono un repertorio infinito, con tutti i grandi successi del Boss (Born in the Usa, Born ro run, Hungry heart, Badlands, Dancing in the dark…), più qualche brano eseguito raramente dallo stesso Springsteen. Nato da un’idea del cantante e chitarrista Francesco Zerbino, il progetto va oltre la riproduzione tipica di una tribute band, puntando a trasmettere forza, sentimenti e passione.