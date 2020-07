A Udine il buongiorno con il Concerto del risveglio

Sale l'attesa, a Udine, per la Notte bianca e il Concerto del risveglio in programma sabato 1° agosto.

I saldi della notte bianca saranno accolti, alle 7 e 30 del mattino, dalle note del pianoforte di Glauco Venier in piazza Libertà per il consueto Concerto del risveglio (obbligatoria la prenotazione).



La giornata si concluderà alle 20 con l'esibizione della U2 Tribute Band Seven Eleven - E-Lisa Dj Set sul piazzale del Castello. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.