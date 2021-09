A Udine il cinema Centrale riparte con 'Tre Piani'

Il Cinema Centrale di Udine, la storica sala del centro città, riaccende domani giovedì 23 settembre i proiettori dopo una lunga pausa e per farlo sceglie il nuovo film del maestro Nanni Moretti, TRE PIANI, presentato e applaudito all’ultimo festival di Cannes! Sala storica sì, ma con importanti interventi perché il Cinema Centrale è pronto ad accogliere il suo pubblico in tutta sicurezza, con le sue poltrone rinnovate e dotate di separatori Butterfly per garantire il distanziamento tra gli spettatori. Ricordiamo che per l’accesso sarà necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19, e indossare la mascherina chirurgica o FFP2.



Tratto dal libro di Eshkol Nevo, TRE PIANI è un viaggio teso e drammatico dentro “le vite degli altri”, che racconta le storie di tre famiglie che vivono nello stesso palazzo e affronta temi universali come la colpa, le conseguenze delle nostre scelte, la giustizia, la responsabilità dell’essere genitori. Accanto a Moretti, nel cast, troviamo anche Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher e Adriano Giannini.



Nelle sale di via Poscolle sarà possibile inoltre vedere SUPERNOVA, struggente storia d'amore con protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci, e WELCOME VENICE di Andrea Segre, racconto corale ambientato a Venezia, che diventa anche simbolo di come sta cambiando il nostro mondo.



Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.