A Udine il ricordo di monsignor Albino Perosa

Venerdì 18 novembre, alle 20.45, nel Duomo di Udine, è in programma il concerto per ricordare i 25 anni della scomparsa di monsignor Albino Perosa.

Classe 1939, il sacerdote, dopo aver studiato organo e composizione, aveva insegnato in seminario e al Conservatorio, contribuendo alla nascita di una generazione di organisti e al restauro di molti storici strumenti in Friuli. Nel 2004, con la collaborazione della Cappella Musicale Albino Perosa di Mortegliano è stata pubblicata l'opera 'Musica Sacra' che riunisce in tre volumi le composizioni per le celebrazioni di tutto l'anno liturgico.

A rendergli omaggio venerdì sera saranno Beppino Delle Vedove, organista titolate della Cattedrale di Udine e ideatore e direttore artistico del Festival Candotti, Gli archi del Friuli e del Veneto, complesso composto da affermati concertisti di Udine, Pordenone e Treviso, e la Cappella Musicale Albino Perosa, dedicata proprio al ricordo del grande musicista e compositore friulano.