A Udine l’omaggio Jazz alla ‘dolce vita’ del Fvg

Loro sono un trio tedesco-cubano tra i principali protagonisti del jazz moderno europeo. Lui è un leggendario trombettista italiano unanimemente considerato tra i maggiori della scena jazz contemporanea. L'ambiente, sonoro ed evocativo, in cui si muovono assieme è quello del Friuli Venezia Giulia dove insieme hanno registrato “Giulia”, album ambiguamente dedicato sia alla regione che ad un’ipotetica figura femminile. Un omaggio alla bellezza della vita in undici coloratissime composizioni che difficilmente potrebbero essere più diverse, ottimiste e virtuosistiche.

Serata davvero imperdibile, quella in programma lunedì 1 agosto alle 21.30 in piazza Libertà a Udine, quando More Than Jazz, il festival organizzato da SimulArte, ospiterà sullo stesso palco i Triosence e Paolo Fresu.

Fondata dal pianista Bernhard Schüler nel 1999, la band è composta oltre che da lui anche da Omar Rodriguez Calvo al basso e Tobias Schulte alla batteria. Musicalmente e per nome, Triosence (neologismo derivato da trio-essence) si riferisce all’approccio dell’uguaglianza degli strumenti, sul modello del pianista statunitense Bill Evans. Schüler ha studiato all’Università per la musica di Colonia, ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali ed è stato nominato, tra gli altri, per il Premio della critica discografica tedesca. Vive di nuovo nella sua città natale di Kassel.

La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, l’amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un’incredibile e veloce crescita stilistica. Paolo Fresu c’è riuscito e la sua “magia” sta nell’immensa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a trasportare il più profondo significato della sua terra in quella, più preziosa e libera, delle arti universali.

In “Giulia”, ultimo album dei Triosence registrato lo scorso anno negli studi di Artesuono di Stefano Amerio a Tavagnacco (Ud), si rende omaggio alla bellezza della vita in undici coloratissime composizioni che difficilmente potrebbero essere più diverse, ottimiste e virtuosistiche. Una emozionante sensazione di “dolce vita” che rivive in tutti i brani che vedono Fresu come special guest. Una liberazione musicale, piena di sicurezza e leggerezza, e allo stesso tempo un omaggio al Friuli Venezia Giulia dove è stato registrato.

Il concerto, organizzato da SimulArte, è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Informazioni e prenotazioni sul sito www.morethanjazz.it, via telefono al numero 0432 1482124 dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 o via email all'indirizzo biglietteria@simularte.it.