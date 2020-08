A Udine l'anteprima della commedia 'Un divano a Tunisi'

Tre grandi film in arrivo in anteprima sul grande schermo all'aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio. Si comincia martedì 18 agosto, alle ore 21.15, con la divertente ed irresistibile commedia Un divano a Tunisi, diretto dalla sceneggiatrice-regista franco-tunisina Manèle Labidi.



Dopo aver vissuto e studiato a Parigi, Selma decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, per aprire uno studio di psicoanalisi. Ma la Tunisia reduce dalla Primavera araba non è la Francia e forse non è ancora pronta a una donna psicoanalista! Selma si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla, e il suo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici…



Le anteprime proseguono mercoledì 19 con un'altra commedia, Il meglio deve ancora venire, con protagonisti Fabrice Luchini e Patrick Bruel, e venerdì 21 agosto con Non conosci Papicha, film rivelazione a Cannes e grande successo in Francia con due vittorie ai premi César.