A Udine l'omaggio 'Lynch & Badalamenti'

Il nome di Angelo Badalamenti è uno di quei nomi che conoscono davvero tutti: sia chi, effettivamente, lo conosce, sia chi pensa di non conoscerlo affatto e invece… si sbaglia. Non serve essere dei seguaci duri e puri del cinema di David Lynch: basta aver sentito (almeno una volta nella vita) il tema musicale di Twin Peaks…

La recente scomparsa di Badalamenti, appunto, e il magnifico restauro 4K di Strade perdute di Lynch hanno ispirato al Visionario l’idea per una doppia dedica, intitolata semplicemente Lynch & Badalamenti. Ma di “semplice”, in quel sodalizio stravagante e leggendario, non c’è mai stato proprio nulla! Due artisti giganteschi, dunque, e un tributo che raccoglie tre titoli di culto: lunedì 23 gennaio alle 20.00 verrà presentato il nuovissimo restyling digitale di Strade perdute (1997), con l’introduzione di Roberto Calabretto (docente all’Università degli Studi di Udine), lunedì 30 gennaio sarà la volta del restauro di Mulholland Drive (2001) e in chiusura, lunedì 6 febbraio rivedremo, Cuore selvaggio (1990).

Seduti insieme al piano, nei vent’anni della loro collaborazione artistica, Lynch pronunciava parole e Badalamenti le trasformava in musica. Così, racconta il regista, era il loro processo creativo. Se la musica a Lynch non piaceva, allora lui cambiava le parole e Badalamenti lavorava sulla sua composizione fino a raggiungere “the correct music”. La musica “perfetta”, del resto, è fondamentale nella filmografia di Lynch che è anche un attentissimo sound designer («La gente mi chiama regista ma in realtà io mi considero un fonico»).

S’incontrarono quasi per caso, nel 1985, durante la lavorazione di Velluto blu: Lynch voleva assolutamente usare Song to the Siren nella versione dei This Mortal Coil (poi ottenuta per Strade perdute), ma i diritti della canzone costavano troppo e così Badalamenti, amico del produttore del film, giunse in soccorso sia per aiutare Isabella Rossellini con il cantato di Blue Velvet, sia nella composizione di un tema musicale “corretto” per l’universo lynchano in costruzione. Da allora hanno lavorato insieme a sei lungometraggi, un corto, una performance teatrale musicale e tanto altro…