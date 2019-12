A Udine riapre il cinema Visionario con Benedetta Barzini

Udine riavrà il suo cinema, il suo 'Visionario', chiuso per lavori di ristrutturazione da diversi mesi. Si torna, quindi, al cinema in città, da martedì 17 dicembre. Ad accogliere il pubblico la nuova sala Astra, con 175 posti, comode poltrone in pendenza e uno schermo ancora più grande. Lo storico edificio anni Trenta firmato dall’architetto Ermes Midena riapre le sue porte in tempo per le festività natalizie da sempre caratterizzate dall’arrivo sul grande schermo di tantissime prime visioni, da vedere e condividere con tutta la famiglia. Uno spazio che a molti è mancato e che molti scopriranno nella sua nuova veste.



Riaprirà le porte anche il bookshop del Visionario, con il suo vasto assortimento di titoli in dvd e BluRay. Bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprire invece il piano inferiore del cinema, anche questo completamente rinnovato e ampliato: alle sale Eden e alla Minerva si aggiungeranno infatti due nuovissimi spazi da 100 e 80 posti. Un antipasto quindi, quello del 17 dicembre, per ingannare l’attesa ma anche uno splendido regalo di Natale.



Il Visionario riapre e inaugura la rinnovata sala Astra, martedì 17 alle ore 20.00, con un film in prima visione e un’ospite speciale, la modella e icona degli anno ’60 Benedetta Barzini, protagonista del documentario La scomparsa di mia madre'.



Due genitori importanti ma assenti. Una bellezza fuori dal comune. Prima italiana a finire sulla copertina del Vogue americano, Benedetta Barzini è stata musa di artisti come Andy Warhol, Salvador Dalì e Richard Avedon. Negli anni ’70 abbraccia da militante la causa femminista, diventando scrittrice e docente acuta e controcorrente di Antropologia della moda, in eterna lotta con un sistema che per lei significa sfruttamento del femminile. Una donna fuori dagli schemi che si racconta davanti all'obiettivo del figlio Beniamino Barrese.



La prevendita dei biglietti è attiva online.