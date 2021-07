A Udine torna il Cinema sotto le stelle

L’estate è fatta di simboli: dai gelati ai tormentoni musicali, dalle granite alle creme solari. Senza, ovviamente, dimenticare gli immancabili suggerimenti degli esperti: "Bevete molta acqua e non uscite nelle ore calde". Ma c’è un simbolo che dichiara, più di tutti gli altri, l’inizio ufficiale dell’estate: il cinema all’aperto. E anche a Udine, da giovedì 8 luglio, il simbolo estivo per eccellenza farà finalmente ritorno!



Stiamo parlando dell’Arena all’aperto del Giardino Loris Fortuna: tra alberi e rose, fino al 2 settembre, gli udinesi potranno godersi un film diverso ogni sera, dalle migliori prime visioni ai numeri uno dell’ultima stagione, passando per piccole oasi tematiche e numerosi eventi speciali. Grande schermo, grandi titoli e 200 posti distanziati, dunque, sotto il segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2021) e del CEC - Centro Espressioni Cinematografiche.



I riflettori si accenderanno, come detto,. Un capolavoro che ci svela il lato pop e postmoderno del genio cinese, capace di sensualità e di aggressività, mentre la macchina da presa viaggia dentro il buio di una Hong Kong deserta e dentro il buio delle sue anime. Non meno deserte. A che punto è la notte?L’Asia continuerà poi ad essere vicina con due film di FEFF on Tour, il ciclo che ripropone finalmente in sala alcuni dei titoli più amati dell’edizione virtuale 2020 del festival udinese: IweirDO (la love story più bizzarra di sempre!) e Better Days (candidato all’Oscar come migliore film straniero). Ma l’estate è anche voglia di commedia e di leggerezza, ed ecco quindi Commedia, Mon Amour: una rassegna che, già dal titolo, dichiara la sua essenza. Un ciclo di commedie francesi che, ogni domenica, ci aiuterà ad affrontare con un sorriso il temibile lunedì mattina…Il programma spazierà tra i generi e i paesi, cercando d’intercettare i gusti degli spettatori più diversi e proponendo anche. Il primo, in collaborazione con Cinemazero, è, restaurato dalla Cineteca del Friuli e musicato dal vivo dalla Zerochestra (le coreografie saranno invece del gruppo folkloristico “Federico Angelica”). Il secondo è il road movie, racconto del viaggio in moto di Alfeo “Cocco” Carnelutti dal Friuli all’Uzbekistan (la biglietteria dell’Arena, ricordiamo, aprirà alle 20.45 e le prevendite saranno attive anche online sul sito www.visionario.movie).Un consiglio? Bevete acqua, non uscite nelle ore calde e poi, la sera, andate al cinema!